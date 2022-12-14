تفريغ كاميرات المراقبة لكشف لغز العثور على جثتي سيدة وطفلها بالجيزة

يواصل فريق البحث الجنائي بإشراف العميد علي عبد الرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، أعمال الفحص لكشف غموض وفاة سيدة وطفلها داخل منزل الزوجية بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية في الجثمانين.

مراجعة كاميرات المراقبة

ويراجع الفريق الأمني بإشراف العقيد محمد الصغير، مفتش المباحث، كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية القريبة من مسرح الواقعة، لكشف ملابساته. كما تتابع أجهزة الأمن أعمال تشريح الجثامين من جانب الطب الشرعي، لإقامة الدليل الفني وتقديم معلومات دقيقة عن كيفية الوفاة.

وعثرت أجهزة الأمن في الجيزة، على جثماني سيدة وطفلها داخل منزل الزوجية في بولاق الدكرور. وانتقل فريق أمني أشرف عليه اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى محيط المنطقة وأجرى مناظرة للجثمانين وعاين الشقة.