رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف لغز العثور على جثتي سيدة وطفلها بالجيزة

كتب:

جيهان عبد العزيز
02:29 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
كمين أمني

كمين أمني

يواصل فريق البحث الجنائي بإشراف العميد علي عبد الرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، أعمال الفحص لكشف غموض وفاة سيدة وطفلها داخل منزل الزوجية بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية في الجثمانين.

مراجعة كاميرات المراقبة

ويراجع الفريق الأمني بإشراف العقيد محمد الصغير، مفتش المباحث، كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية القريبة من مسرح الواقعة، لكشف ملابساته. كما تتابع أجهزة الأمن أعمال تشريح الجثامين من جانب الطب الشرعي، لإقامة الدليل الفني وتقديم معلومات دقيقة عن كيفية الوفاة.

وعثرت أجهزة الأمن في الجيزة، على جثماني سيدة وطفلها داخل منزل الزوجية في بولاق الدكرور. وانتقل فريق أمني أشرف عليه اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى محيط المنطقة وأجرى مناظرة للجثمانين وعاين الشقة.

 

اقرأ المزيد:

المشدد 3 سنوات علي متهمين بالشروع في قتل ربة منزل بشبين القناطر

حداد يشرع في قتل سائق بشبرا الخيمة.. سبب له عاهة مستديمة بـ120 غرزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمسؤوليته عن قتل جنى زكارنة: خطأ غير مقصود

حبس ربة منزل ساعدت زوجها في إخفاء معالم جريمة قتل ارتكبها بالبحيرة

إنهاء خصومة بين عائلتين في الفيوم.. طفل قتل آخر بسبب سرقة حساب على «فيسبوك»
بقلم جيهان عبد العزيز