حظك اليوم برج القوس الأربعاء 14-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج القوس بالانطلاق، فهو لا يحب التقييد ولا يقبله ولا يحب أن يربط نفسه بأحد أو بشيء، فهو يعيش حرا طليقا دون قيود تشعره بـ«الخنقة» وتسبب له الغضب أو تمنع عنه المتعة والسعادة وفق اعتقاداته، وهو شخص يحب السفر وزيارة المدن والعواصم المختلفة في معظم بلاد العالم ويصنع لنفسه فرصا لقضاء أوقاتا مميزة مختلفة وسعيدة، ويعرف عنه أنه شخص طيب القلب صافي النية لا يحمل حقدا أو كرها لأحد.

وفي السطور التالية، تقدم «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تشعر بالضغط اليوم والتوتر، وعليك اليوم أن تكون دقيقا في عملك وأقوالك، ولا تتسرع في خطواتك ولا تتفوه بكلام دون حساب نتائجه أولا، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

حاول أن تقاوم الشك ولا تترك نفسك تقع فريسة للظنون، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.