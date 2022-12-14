حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 14-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مولود برج الجدي إلى الحفاظ على علاقته وتقوية صلته بأقاربه وأفراد عائلته، فهو يضع عائلته في مقدمة كبيرة ويجعلها أولوية ويخصص لها أوقاتا كبيرة من وقته للجلوس معهم والاستماع إليهم، وهو شخص طيب القلب ومستمع جيد لمن حوله، وطموح ويحب عمله ويسعى للحفاظ على مكانته التي وصل إليها بكل ما يملك من طاقة.

وتقدم «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم، ما يساعدك على تحقيق مكاسب كبيرة اليوم، كما تكون أكثر استعدادا للتطور، وأكثر ميلا للمغامرة وخوض التجارب اليوم، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في برجك اليوم، وهو ما يصب في صالحك وتشعر بروح الأمل والتفاؤل بداخلك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.