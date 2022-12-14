حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 14-12-2022 عاطفيا ومهنيا

يثق مولود برج الدلو في نفسه كثيرا، ويشعر بصفاته الجيدة ليصل إلى درجة الغرور التي تثير استياء من حوله، فهو يحب الحديث عن نفسه وصفاته الجيدة، كما أنه لا يرى أحدا قريبا منه أو في نفس مستواه، ويرى نفسه أعلى الناس، كما أنه لا يحب أن يكون أحد في المقدمة أو ناجح مثله، وعلى المستوى الشخصي يحب السيطرة والتملك والتحكم في شريك حياته.

وفي السطور التالية، تقدم «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في تحقيق مكاسب وتقترب ممن تحب والوقت مناسب لإصلاح الأمور، بحسب حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن اليوم، ما يساعدك على فهم الأمور حولك واكتشاف أمور خافية، كما تنجح كثيرا اليوم في التخطيط جيدا للمستقبل والوقت مناسب لتحقيق مكاسب ترجوها منذ فترة، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.