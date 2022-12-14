مصرع شاب صدمته سيارة على طريق مصر إسكندرية الزراعي

لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث في أثناء عبور الطريق، حيث صدمته سيارة أمام قرية القناوية التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع شاب صدمته سيارة في البحيرة

كان إخطار ورد إلى الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة أبو حمص بمصرع شاب صدمته سيارة أمام قرية القناوية، التابعة لدائرة المركز، وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفي في الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة محمود جمال عطاالله 27 سنة، مقيم أبو حمص، عامل، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات في الحادث؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.