في ذكرى وفاته.. مواقف كوميدية وعلاقة قوية جمعت أحمد راتب بفؤاد المهندس

تحل اليوم الذكرى السادسة على وفاة الفنان القدير أحمد راتب، الذي توفي عن عمر ناهز 67 عامًا، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، وللفنان أحمد راتب العديد من المواقف الطريفة مع الفنانين أبرزهم الزعيم عادل إمام وفؤاد المهندس.

وفي أحد اللقاءات مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس»، روى موقفًا طريفًا جمعه بالفنان فؤاد المهندس، حيث كان صديقًا مقربًا منه، قائلا: «في فترة زادت أسعار اللحمة بشكل كبير بسبب غلاء الجزارين لها، فمنع الرئيس الراحل محمد أنور السادات اللحمة لمدة شهر، وفي يوم جات لي مراتي في المسرح، في لحظة أنا على المسرح، وفؤاد معاها وبيتكلموا قال لها هموت، نفسي أكل لحمة قالت له على فكرة أنا عندي طبق بوفتيك، قالها ونبي عندك يعني ممكن أكل منها؟».

موقف راتب والمهندس و«البوفتيك»

وقال أحمد راتب، إن فؤاد المهندس، ذهب إلى بيته في اليوم التالي لتناول طبق لحمة البوفتيك: «كان بياكل زي العيال الصغيرة، وقعد يقول الله وسعيد أوي».

رفض أحمد راتب دور «سامح» في «سك على بناتك»

وخلال توزيع الأدوار بمسرحية «سك على بناتك»، عرض عليه فؤاد المهندس دور شخصية «سامح»، لكنه في البداية رفضه لأنه أراد تجسيد دور «حنفي»، بحسب «راتب»: «لما قريت السيناريو كنت لسه صغير وعايز أضحك الناس، لاحظت أن شخصية حنفي بتضحك أكتر لما جابوا لي سامح قولت لهم لا عايز حنفي قالوا لي لا».

أقنعه «المهندس» بدور «سامح»، حيث أخبره أن دور حنفي يستطيع أي شخص تأديته، أما سامح فهو دور مُركب، ثم اقتنع أحمد راتب على أخذ دور سامح، وهو ما ظهر في المسرحية الشهيرة.