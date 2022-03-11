أرملة أحمد راتب تهدي مقتنياته لـ«قومي المسرح»: نظارة القصبجي وبدلة الزعيم

أهدت السيدة فيرا؛ أرملة الفنان أحمد راتب، بعضا من مقتنيات زوجها الراحل، للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، واشتملت المقتنيات على: النظارة التي كان يجسد بها الفنان الراحل أحمد راتب شخصية «القصبجي» في مسلسل «أم كلثوم»، والعباءة التي ارتداها أحمد راتب، في المشهد الأخير للعرض المسرحي «الزعيم»، وجيليه ارتداه الراحل في مسلسل «هند والدكتور نعمان».

أبرز مقتنيات أحمد راتب

ومن بين المقتنيات أيضا القبعة التي كان يرتديها الفنان أحمد راتب، أثناء تجسيد شخصية «بيبرس» في الفيلم السينمائي «جزيرة الشيطان»، وبدلة ارتداها الراحل في مسرحية «الزعيم»، بالإضافة إلى جوازي سفر أحدهما خاص بالحج، وشهادة ميلاد أحمد راتب، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية، والمصحف الشخصي للفنان الكبير أحمد راتب.

أحمد راتب

الفنان أحمد راتب، ولد في 23 يناير 1949، والتحق بكلية الهندسة، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، واشتهر بأداء الأدوار الكوميدية.

الأعمال الفنية لـ أحمد راتب

من أبرز أعماله أفلام: يا رب ولد، على بيه مظهر، الإرهاب والكباب، الأولة في الغرام، الإرهابي، والسفارة في العمارة، ومسرحيات: سك على بناتك، روحية اتخطفت، وابنتي الجميلة.

وشارك في العديد من المسلسلات التليفزيونية مثل: هند والدكتور نعمان، غدا تتفتح الزهور اللص والكتاب، والجماعة.

ونال جائزة مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل أم كلثوم، وتوفي إثر أزمة قلبية حادة في 14 ديسمبر 2016.