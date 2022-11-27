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مئات الطلاب الصينيين يتظاهرون ضد قيود مكافحة كورونا في بكين

كتب:

رؤى ممدوح
09:44 ص | الأحد 27 نوفمبر 2022
اشتباكات بين الشرطة والطلبة المحتجين

اشتباكات بين الشرطة والطلبة المحتجين

قال شهود عيان، إنّ مئات الطلبة تظاهروا ضد قيود مكافحة كورونا بجامعة تسينغهوا في بكين، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

ارتفاع قياسي في إصابات كورونا

وبلغت الحصيلة اليومية لإصابات كورونا الجديدة في الصين، رقم غير مسبوق منذ بدء تفشي الفيروس قبل نحو 3 سنوات، حسب ما أعلنت بكين، وذلك رغم الإجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات، من فحوصات واسعة النطاق وقيود على التنقلات في عدد من مناطق الصين.

 وشهدت بكين في الأيام الأخيرة تفشيا للوباء بشكل لم يسبق له مثيل، منذ بدء فيروس كورونا بالتفشي قبل نحو 3 سنوات، وتشكل موجة الإصابات الأخيرة اختبارا لمدى قدرة سياسة «صفر كوفيد» التي تتمسك بها الصين على الصمود، في وقت يسعى فيه المسؤولون لتجنب إغلاق على مستوى مدن بأكملها كما حصل في شنغهاي لمدة شهرين في أبريل.

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