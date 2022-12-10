وفاة الممثل الأمريكي جاري فريدكين بسبب تداعيات فيروس كورونا

رحل الممثل الأمريكي قصير القامة جاري فريدكين، والمعروف بأدواره في مسلسلات «Happy Days» و«Star Wars»، عن عمر ناهز الـ70 عاما، بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا، إذ قضى أكثر من 3 أسابيع قبل رحيله في العناية المركزة، وفقا لما نشرته صحيفة «نيويورك بوست».

وأعلنت عائلة جاري فريدكين رحيله في بيان، جاء فيه: «توفي فريدكين بسلام يوم الجمعة الماضي، في دار رعاية المسنين في أوهايو مع شقيقه آلان وزوجة كارول، لقد عانى من صعوبات صحية على مدار ثلاثة أسابيع ونصف في وحدة العناية المركزة الطبية في مستشفى سانت إليزابيث يونجستاون، بسبب مضاعفات فيروس كورونا».

وأضافت العائلة في نعيها: «لقد كان هدية لكل من عرفه باعتبار ابنًا رائعًا وأخًا وصهرًا وعمًا وصديقا، عاش حياته على أكمل وجه، جلب بهجة وسعادة لا حصر لها ووضع الابتسامات على وجه لعائلته والعديد من الأصدقاء، بينما لم يدع العقبات التي واجهها تقف في طريقه، ربما كان جاري قصير القامة ولكنه كان عملاقًا بين عائلته وأصدقائه، سوف يستمر إرثه، حيث وسيتم سرد قصته وإعادة سردها لسنوات قادمة من قبل كل من أحبوه».

تقديم منحة دراسية باسمه لذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت العائلة، أنها ستقدم منحة دراسية باسم «فريدكين» في جامعة ولاية يونجستاون لذوي الاحتياجات الخاصة، أو الذين يركزون على الفنون المسرحية، واختتمت النعي: «نشكركم مقدمًا على احترام خصوصيتها في هذا الوقت، وتشجع الجميع على التطعيم والتعزيز لحماية أسرهم ومجتمعهم».

وسيطرت حالة من الحزن في هوليوود على رحيل «فريدكين»، إذ نعاه عدد من الفنانين من بينهم الممثل جاري مارشال، قائلا: «كان جاري نورًا من البهجة والإلهام، سيكون خالد لجميع الذين يرون أعماله من الأجيال القادمة».