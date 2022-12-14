«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن نجاح مركبة أورويون في العودة للأرض

أبرزت قناة «القاهرة الإخبارية»، نجاح مركبة أورويون في العودة للأرض، إذ أن كبسولة أوريون الفضائية نجحت في العودة إلى الأرض بعد أن أنهت مهمتها التي استهدفت عودة البشر إلى سطح القمر.

مهمة استغرقت نحو 26 يوما حول القمر

وذكر التقرير، أنه بعد مهمة استغرقت نحو 26 يوما دارت خلالها حول القمر، عادت مركبة وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» إلى الأرض، وفي ختام رحلتها سقطت في المحيط الهادي بالقرب من جزيرة مكسيكية وتحولت إلى كرة لهب عند دخولها الغلاف الجوي للأرض وجرت السيطرة على الهبوط وابطاء سرعتها من خلال المظلات.

وذكر التقرير، أنه لم يكن هناك أحدا على متن الكبسولة الفضائية هذه المرة، نظرا لأنها كانت في رحلة اختبارية، لكن ذلك سيتغير في الرحلة التالية، ومن المحتمل أن تبدأ الرحلات المأهولة أواخر عام 2024 وستكون هناك خطط في أوائل 2025 أو 2026 لمحاولة إعادة البشر إلى سطح القمر.

مشروع الهبوط على القمر الجديد «أرتميس»

ويمكن أن تقوم أورويون بما قامت به الرحلة أبوللو 17، التي هبط طاقمها على سطح القمر لأول مرة منذ 50 عاما وسيكون اسم المشروع الجديد للهبوط على القمر «أرتميس» وهي أخت الإله اليوناني القديم أبوللو في الأساطير اليونانية.