بحوث هيرمس: مصر تعاملت مع العجز وأساسيات الموازنة بمنتهى الاحترافية

قال أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرمس، إن الطروحات الحكومية يجب أن تكون في إطار أوسع من قدرة البورصة المصرية على التحسن والرجوع لدورها التاريخي كبورصة رائدة في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن معدل السيولة وحجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية مرتبطة بعمق سوق المال المصرية.

طروحات الحكومية مرتبطة بالسعر والسيولة

وأوضح «شمس» خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي، أن توقيت طروحات الحكومية مرتبط بالسعر والسيولة والعمق، وبمجرد البدء دون الاهتمام بالتوقيت طالما في إطار تحسين أساسيات السوق المصري العامة، بما يرتبط برأي مستثمر الصناديق الأجنبية والمحلية في السوق المصرية، ولا شك أن برنامج الدولة المصرية للضبط المالي منذ 2016، وتعاملت مع العجز وأساسيات الموازنة العامة للدولة بمنتهى الاحترافية.

الموازنة المصرية اكتسبت ثقة كبيرة

وأشار رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرمس إلى أن الموازنة المصرية اكتسبت ثقة كبيرة، ولا بد من دعم القطاع الخاص في ظل إعادة توزيع القوى الفاعلة في النظام العالمي.