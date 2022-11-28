مسؤول سابق بـ«الغرف التجارية»: استقرار أسعار الملابس.. وعروض مميزة في «الجمعة البيضاء»

طمأنت شعبة الملابس الجاهزة في الغرف التجارية، المواطنين، على استقرار الأسعار خلال الموسم الحالي، نتيجة الزيادة الكبيرة في إنتاج الملابس الجاهزة، وينتظر الكثير من المواطنين عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء.

من جهته، قال محمود الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة السابق، إنّ أسعار الملابس الجاهزة تشهد استقرارا في الوقت الحالي، نتيجة زيادة الكمية المنتجة من الملابس الجاهزة، متوقعا استقرار الأوضاع بشكل أكبر الفترة المقبلة.

وأضاف الداعور، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ نسبة الإقبال على شراء الملابس الجاهزة هذا العام محدودة، حيث يعاني السوق من ركود بسيط خلال الموسم الحالي، في مقابل إنتاج كميات كبيرة من الملابس الجاهزة.

مصر تصدّر ملابس جاهزة لدول أجنبية وعربية

وبيّن رئيس شعبة الملابس الجاهزة السابق، أنّ مصر تصدّر ملابس جاهزة إلى العديد من الدول الأجنبية والعربية، بنحو ملياري دولار سنويا، متوقعا استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع ثبات نسبة الإقبال على شراء الملابس الجاهزة.