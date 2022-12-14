تفاصيل مداهمة الأمن لـ«وكر غير شرعي» للبث الفضائي في أبو حمص

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام «أحد الأشخاص»، بإنشاء محطة بث تليفزيوني لاسلكية «دون ترخيص» بنطاق دائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها بشفرة خاصة به، وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهداف مقر الشبكة ومحطات التقوية ومحل الدش وأمكن ضبط «المدير المسئول، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة».

وبالتفتيش فى حضوره، تم ضبط «عدد 127 جهاز إلكتروني» يستخدم في «استقبال الإشارة ومعالجتها وفك شفرتها، والمستلزمات والأدوات والأجهزة المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية» -وحدة معالجة مركزية للتحكم فى الشبكة- هاتف محمول خاص بالمتهم يحوى آثار ودلائل على إدارة الشبكة والتواصل مع العملاء.

وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادي، ويشار إلى أن الشبكة ومحطات التقوية، تقدم الخدمة لحوالى «11000» مشترك نظير مبلغ مالي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.