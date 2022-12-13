مصرع 7 أشخاص وإصابة 18 آخرين في حوادث متفرقة خلال 24 ساعة بالمنيا

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 18 آخرين في حوادث متفرقة، بينما انهار منزل ريفي، دون إصابات، وجرى تكريم من ذوي عدد من ذوي الهمم المتميزين في المجالات المختلفة، كانت هذه أبرز أخبار محافظة المنيا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

مصرع 6 في تصادم سيارتين بأبوقرقاص

وتصدر حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي أمام قرية المحرص في جنوب مدينة أبوقرقاص، أهم أخبار محافظة المنيا، إذ لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان، إثر تصادم سيارتين، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام، ورجحت تحريات المباحث الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.

إصابة 8 طلاب في حادث الطريق الصحراوي

ووقع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي، بين سيارتين، والذي أسفر عن إصابة 8 طلاب بمراحل تعليمية مختلفة جميعهم من قرية الحواصلية، التابعة لمركز المنيا، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج.

كما لقي سائق مصرعه وأصيب آخر، إثر وقوع حادث تصادم، بين تروسيكل بدون لوحات معدنية وسيارة ربع نقل بالطريق الزراعي السريع أمام قرية الكفور بمركز مطاي، حيث أفادت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ.

كما أصيب 7 أشخاص في حادثين بمركز سمالوط، حيث انقلبت سيارة ملاكي بطريق قرية قلوصنا، بسبب السرعة، ونتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص، فيما وقع تصادم بين دراجتين بخاريتين، بالظهير الصحراوي الغربي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وانهار منزل ريفي قديم مقام من الطوب اللبن علي مساحة 100 متر مربع، بقرية الإتلات بغرب مركز مطاي دون مصابين، وتم عمل كردون أمني، وفصل المرافق من كهرباء ومياه، وإخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم.

وكرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عدد من ذوي الهمم خلال الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، حيث قدم ذوي الهمم فقرات فنية متنوعة، كما وجه المحافظ بإلحاق أحدهم بمركز شباب لرغبته في ممارسة لعبة الكاراتيه.