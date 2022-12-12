إصابة 7 أشخاص في 3 حوادث متفرقة على طرق المنيا

أصيب 7 أشخاص، اليوم الاثنين، في 3 حوادث سير بأماكن متفرقة بالمنيا، حيث أصيب 3 في انقلاب سيارة ملاكي، و3 في تصادم دراجتين ناريتين، وموظف في حادث تصادم سيارة و«توك توك».

انقلاب سيارة ملاكي بمركز سمالوط

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على طريق قرية التوفيقية بالوحدة المحلية لقلوصنا بمركز سمالوط، وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة حسن عبد النبي علي، 26 عاما، سائق، وشحاتة حسن، 62 عاما، بالمعاش، وابنه أحمد، 30 عاما، جميعهم يقيمون بمركز مطاي، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج، وتم نقلهم إلى المستشفى النموذجي لتلقي العلاج.

تصادم دراجتين ناريتين بطريق قرية العزيمة

كما تلقى مدير أمن محافظة المنيا إخطارا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بسبب السرعة، على طريق قرية العزيمة في غرب مركز سمالوط، ما أسفر عن إصابة كل من محمد حسن، 26 عاما، علي عماد، 18 عاما، محمد زايد، 15 عاما، بسحجات وكدمات، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

كما وقع حادث تصادم بين سيارة و«توك توك» بالطريق الزراعي السريع، أمام مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، ما أسفر عن إصابة ملاك هنري شكري، 47 عاما، موظف، باشتباه كسر، وتم نقله لمستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج.