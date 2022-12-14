«عمر جديد».. أسترالية تسقط على ارتفاع 4 كيلو مترات وتنجو من الموت «فيديو»

نجت امرأة أسترالية من الموت، بعد سقوطها من ارتفاع أربعة كيلو مترات، وفقا لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

سقوط الأسترالية بسبب تشابك حبال مظلتها في الهواء

وسقطت «إيما كيري» عندما كانت تحلق في السماء بمظلتها في جبال الألب، إذ أنها كانت تحلم بتحقيق قفزة بالمظلة، ولكن حلمها لم يكتمل إذ لم تنفتح مظلتها بسبب تشابك حبالها في الهواء، ما أدى إلى سقوطها على الأرض من ارتفاع أربعة كيلو مترات.

الأسترالية أصيبت بالشلل

وبقيت «كيري» على قيد الحياة، لكنها أصيبت بشلل في أطرافها السفلى وكانت واعية، وأخبرها الأطباء بأنها لن تتمكن في المستقبل من المشي على قدميها، وقالت إنها تتذكر سقوطها واصطدامها بالأرض، كما تتذكر اللحظة التي أدركت فيها أنها مشلولة، وكانت تعاني من آلام لا تطاق في جميع أنحاء جسدها. وعلى الرغم من توقعات الأطباء، عادت الحساسية إلى ساقيها، وتعلمت المشي مرة أخرى، وقالت: «لقد تغيرت حياتي فعلا منذ تلك اللحظة».