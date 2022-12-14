رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«عمر جديد».. أسترالية تسقط على ارتفاع 4 كيلو مترات وتنجو من الموت «فيديو»

كتب:

أسماء العيسوي
05:54 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
سقوط بمظلة هواء.. أرشيفية

سقوط بمظلة هواء.. أرشيفية

نجت امرأة أسترالية من الموت، بعد سقوطها من ارتفاع أربعة كيلو مترات، وفقا لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

سقوط الأسترالية بسبب تشابك حبال مظلتها في الهواء

وسقطت «إيما كيري» عندما كانت تحلق في السماء بمظلتها في جبال الألب، إذ أنها كانت تحلم بتحقيق قفزة بالمظلة، ولكن حلمها لم يكتمل إذ لم تنفتح مظلتها بسبب تشابك حبالها في الهواء، ما أدى إلى سقوطها على الأرض من ارتفاع أربعة كيلو مترات.

الأسترالية أصيبت بالشلل  

وبقيت «كيري» على قيد الحياة، لكنها أصيبت بشلل في أطرافها السفلى وكانت واعية، وأخبرها الأطباء بأنها لن تتمكن في المستقبل من المشي على قدميها، وقالت إنها تتذكر سقوطها واصطدامها بالأرض، كما تتذكر اللحظة التي أدركت فيها أنها مشلولة، وكانت تعاني من آلام لا تطاق في جميع أنحاء جسدها. وعلى الرغم من توقعات الأطباء، عادت الحساسية إلى ساقيها، وتعلمت المشي مرة أخرى، وقالت: «لقد تغيرت حياتي فعلا منذ تلك اللحظة».

اقرأ المزيد:

تراجع إنتاج الذهب في ثالث أكبر منتج عالمي.. شركة أسترالية تكشف السبب

دراسة أسترالية تحذر من إهمال الرياضة: دقيقتان يوميا تقللان خطر الوفاة

طفل أسترالي ينجو من الموت بأعجوبة.. لدغته أفعى ضخمة وأغرقته في المياه

أسترالي يفاجئ صديقته الهندية بطلب الزواج على البالون الطائر بالأقصر (صور)

كاتب أسترالي: 2022 «عام المجاعة».. و1.5 مليون طفل صومالي مهددون
بقلم أسماء العيسوي