دراسة أسترالية تحذر من إهمال الرياضة: دقيقتان يوميا تقللان خطر الوفاة

دوما يوضح الأطباء وخبراء الرياضة، أن الوقت المناسب لممارسة التمارين الرياضية لا يجب أن يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا، وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية، التى اعتبرت أن ذلك الرقم مناسب للبالغين من سن الـ18 إلى 64 عامًا سواء كانت تمارين رياضية شاقة أو خفيفة.

ولكن التطور العلمي لا يتوقف عن الكشف عن حقائق جديدة في مجال الرياضة، إذ أشارت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يخافون من ممارسة الرياضة أو يقلقون بسبب التعب الذي يصيبهم عقب أداء التمارين الرياضية، يمكنهم ممارسة الرياضة لمدة دقيقتين فقط يوميًا.

دقيقتين رياضة لصحة أفضل

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن دراسة أُجريت في جامعة سيدني، درس فيها العلماء بيانات 70 ألف بريطاني، ومعرفة شكل التمارين الرياضية التى يمارسوها على مدار الأسبوع، وتأثير ذلك على صحتهم خلال 7 سنوات متتالية، وكشفت النتائج أن ممارسة التمارين الرياضية حتى لو كانت بنسبة قليلة جدا، أى لمدة 15 دقيقة أسبوعيًا، بمعدل دقيقتين و9 ثوان يوميًا، يقلل من خطر الوفاة بنسب تصل إلى 18%.

ونُشرت الدراسة في مجلة القلب الأوروبية، وأغلب المشاركين كانوا في الستينيات من العمر، نصفهم من الرجال والنصف الآخر من النساء، وأظهرت أن الأشخاص الذين تجنبوا ممارسة الرياضة، كانوا أكثر عرضة لخطر الموت بنسبة 4%، وينخفض هذا الخطر بمقدار النصف إذا مارس الشخص الرياضة بمقدار 10 دقائق في الأسبوع، وذلك مقارنة بمن يمارس الرياضة بشكل منتظم.

وأوضحت الدراسة أن أحد الأسباب الرئيسية التي تمنع البعض عن ممارسة الرياضة ، هو ضيق الوقت، وأن الحفاظ على اللياقة البدنية يمنع السمنة وآثارها السلبية مثل مرض السكري من النوع الثاني، أو السرطان، بالإضافة إلى تحسين مستوى الصحة العقلية.