أسترالي يفاجئ صديقته الهندية بطلب الزواج على البالون الطائر بالأقصر (صور)

لطالما جذب البالون الطائر بالأقصر، العشاق للتعبير عن حبهم ورغبتهم في الارتباط والزواج، نظرا لما يمثله من وسيلة شاعرية رومانسية، الأسترالي هورد انضم لتلك القائمة، بعد أن فاجأ صديقته الهندية Brendan بطلب الزواج منها في سماء الأقصر الساحرة، وسط حالة من الفرح والسعادة.

البداية كانت باتفاق الأسترالي مع مصور شهير في البالون يدعى خالد سليمان، على تجهيز مفاجأة لصديقته الهندية وتجهيز الترتيبات اللازمة لذلك، وبالفعل بدأ خالد في تجهيز الترتيبات المفاجئة فهو يتمتع بخبرة كافية لعمل تلك المفاجآت بحسب ما يقول.

مفاجأة بالاتفاق مع مصور مصري

ويضيف المصور، في حديثه لـ«الوطن»، أنه تم تجهيز لافتة كبيرة «طبعنا عليها، جملة ?will you marry me وتعني هل تقبلين الزواج مني؟، وجرى تركيبها على صندوق البالون وعند دخولهما لركوب البالون فوجئت باللافتة وقبلت الزواج، وسط تصفيق حار من السائحين والعمال، وانطلقا للاستمتاع بأجواء البالون الساحرة».

ويتابع أشهر مصور بالون: «عقب هبوط الرحلة نظمنا حفلا بسيطا على أنغام الأغانى الصعيدية من الفلكلور مثل أغنية اه ليالي ياليالي.. ياليالى الفرح تعالي، وتفاعل معها السائحين بالرقص والغناء»، مواصلا: «اعتدت على تنظيم حفلات الزواج والخطوبة والارتباط للسائحين خلال رحلات البالون، وعمل جلسات تصوير عالمية في المناطق الأثريةـ ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي ومن ثم يشاركوها على صفحاتهم الشخصية وتكون تلك دعاية غير مباشرة للسياحة في مصر».

المصور: أألازم الكثير من المشاهير في رحلات البالون الطائر

ويشير إلى أنه اصطحب العديد من المشاهير من مختلف دول العالم الذين قدموا إلى الأقصر، للاستمتاع برحلة البالون، كان آخرها مغنية شهيرة من شيلي تدعى savage، كما استقبلنا رابطة الطيارين الأمريكان، كانوا أيضا في رحلة معنا.