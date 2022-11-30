تراجع إنتاج الذهب في ثالث أكبر منتج عالمي.. شركة أسترالية تكشف السبب

تراجع إنتاج الذهب في أستراليا -ثالث أكبر منتج عالمي للمعدن الأصفر- وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة Surbiton Associates الاستشارية لتعدين الذهب في ملبورن.

9% تراجعاً في الإنتاج

قالت شركة الأبحاث إن شركات تعدين الذهب الأسترالية أنتجت 76 طناً من المعدن الثمين في الربع الثالث، بانخفاض 9% من 83 طناً أنتجت في الربع الثاني، ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، سحبت الشركات 235 طناً من الذهب من باطن الأرض.

الطقس والجائحة وارتفاع تكاليف الإنتاج

مديرة الشركة، ساندرا كلوز قالت في التقرير ربع السنوي، إن إنتاج الذهب في ربع سبتمبر كان مخيباً للآمال إلى حد ما، حيث تمت معالجة عدد أقل من الأطنان، لكن قطاع الذهب الأسترالي لا يزال في حالة جيدة على المدى الطويل، أثرت بعض مشكلات الطقس الرطب وجائحة كورونا بشكل سلبي على الإنتاج، ولكن لحسن الحظ، يبدو أن هذه الآثار تتراجع ببطء ويبدو أن ارتفاع تكاليف الإنتاج بدأ في التراجع»

أسعار جيدة للمعدن الأصفر

رغم معاناة الذهب خلال الصيف، أشارت «كلوز» إلى أن أسعار الذهب ظلت مرتفعة إلى حد ما مقابل الدولار الأسترالي، وظلت فوق مستوى 2500 دولار أسترالي للأوقية.

2600 دولار للأوقية

أضافت: «بينما انخفض سعر الذهب بالدولار الأمريكي خلال معظم عام 2022، ظل سعر الدولار الأسترالي مستقرًا نسبيًا، على الرغم من التقلب المعتاد، حيث بلغ متوسطه حوالي 2600 دولار أسترالي للأوقية».

320 طن سنوياً

في حين أن إنتاج الذهب الأسترالي قد يكون متقلبًا على أساس شهري وربع سنوي، أشارت مديرة الشركة الأسترالية إلى أن القطاع قد شهد نموًا غير عادي في العقود الأربعة الماضية، وقالت: «في السنوات الأربعين الماضية، ارتفع إنتاج أستراليا من الذهب من أقل من 20 طناً إلى حوالي 315-320 طناً سنوياً، وفي ذلك الوقت، تم إنتاج حوالي 9500 طن من الذهب، وهو مساهم مهم في صادراتنا وعائدات النقد الأجنبي، حيث يساهم الذهب حاليًا بنحو 26 مليار دولار أسترالي سنويًا»