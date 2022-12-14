ضبط شاب وزوجته غسلا 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في الجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، وزوجته، يقيمان بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما مبالغ مالية «محلية – أجنبية»؛ لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة القاهرة متخذين من محلي إقامتهما بمنطقتي «بولاق الدكرور- 6 أكتوبر» بمحافظة الجيزة، مسرحا لممارسة نشاطهما الإجرامي، وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لهما لترويجها على عملائهما، ما مكنهما من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطهما ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق «تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية والعقارات – المشغولات الذهبية».

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إيداعهما جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد ذويهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بـ 50 مليون جنيه تقريبا.