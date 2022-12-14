وفد برلماني برئاسة ممثل الأغلبية يشارك في مبادرة البنك الزراعي بأسوان

ترأس المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، وفدًا برلمانيًا في زيارة ميدانية لمحافظة أسوان، برفقة علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، للمشاركة في فعاليات الاحتفال بمبادرة البنك الزراعي، لتسليم أجهزة كهربائية ومعمرة لـ100 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج من أبناء المحافظة.

النهج التنموي تحت مظلة حياة كريمة

وجه المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية، الشكر لرئيس البنك الزراعي المصري، على هذا النهج التنموي الذى يأتي تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وكشف علاء فاروق، عن ضخ البنك 1000 سيارة ميكروباص جديدة، لاستكمال مشروع تحديث النقل السيرفيس بإحلال وتجديد سيارات البيك آب داخل باقى المراكز والمدن، بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى بأكثر من 1500 سيارة.

إحلال وتجديد السيارات

وحضر الاحتفالية، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والنواب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ.

كما حضرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العامة بمجلس النواب، ونواب المحافظة، ومجدي الدين حسيبو أمين حزب مستقبل وطن بأسوان، وكامل ميشيل عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن.