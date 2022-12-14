دليلك لقضاء رأس السنة 2022 في أسوان.. متنزهات وأماكن أثرية تبدأ بـ10 جنيهات

تحظى محافظة أسوان جنوب مصر بالعديد من المقومات الطبيعية الخلابة ما بين نهر النيل والجزر والنباتات الطبيعية النادرة، فضلا عن امتلاكها العديد من الأماكن الأثرية والسياحية التي تجعلها قبلة السياح من كل العالم، ووجهة مناسبة لقضاء إجازة رأس السنة بين معالمها الخلابة، سواء للمصريين أو للأجانب.

معالم أسوان الأثرية

وتنشر «الوطن» خريطة معالم أسوان لقضاء رأس السنة 2022 في أسوان ما بين المعالم الأثرية والمتنزهات وأسعار الدخول وفقا لإدارة المتاحف بهيئة الآثار بأسوان.

- معبد أبوسمبل: يُعد من أهم معالم أسوان السياحية ويقع بغرب بحيرة ناصر بتذكرة دخول 20 جنيها للمصريين و150 جنيها لغير المصريين.

- جزيرة فيلة: تضم الجزيرة العديد من معابد ومظاهر طبيعية خلابة بسعر دخول 20 جنيها للمصريين و140 جنيها لغير المصريين.

أسعار زيارة متاحف أسوان

- المسلة الناقصة: تقع بجنوب المحاجر المصرية ويمكن زيارتها بعشرة جنيهات سعر دخول للمصريين و80 جنيها لغير المصريين.

- متحف النوبة: الذى يجمع حضارة النوبة القديمة داخل مكان واحد بسعر 20 جنيها للمصريين و140 لغير المصريين.

أماكن معابد ومتاحف أسوان

- جزيرة الفنتين : والتى تقع بقلب النيل وتضم العديد من الآثار والمعالم الفرعونية والطبيعية .

- متحف أسوان : الذى يجمع عدة معابد منها معبد خنوم وآثار نوبية بسعر دخول 10 جنيهات للمصريين و70 لغير المصريين .

-جزيرة النباتات : تقع بقلب النيل وتضم مئات من النباتات والأشجار النادرة .

- كورنيش أسوان : يعد نهر النيل بأسوان من أجمل المظاهر الطبيعية مما يجعل النزهة على كورنيش النيل ذات طابع خلاب .