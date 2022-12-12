محافظ أسوان: انتهاء 90% من مشروعات «حياة كريمة» في أسوان بـ21 مليار جنيه

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنَّ مبادرة حياة كريمة هي مبادرة تطوير الريف المصري والتي قامت من خلال الجهود المبذولة بتغيير شكل وطبيعة القرى في مصر، وما يتمّ تقديمه من خدمات للمواطنين، إذ تقدم المبادرة خدمات لأكثر من 58 مليون نسمة أي أكثر من نصف سكان مصر، واصفًا المشروع بـ«العظيم».

وأضاف «عطية» في حوار جاء ضمن تقرير مذاع على فضائية «النيل للأخبار» على هامش افتتاح مركز خدمات مصر، أنَّ محافظة أسوان تتضمن 3 مراكز «إدفو ومركز كوم أمبو ومركز مصر النوبة»، وبها 39 قرية رئيسية و100 تابع لهذه القرى، مشيرًا إلى أنَّه تمّ الانتهاء من أكثر من 90% من المشروعات، كما أنَّ بعض المشروعات تمّ الانتهاء منها بنسبة 100%.

محافظ أسوان: «حياة كريمة» مشروع القرن

وأوضح محافظ أسوان أنَّه بناء على خطة زمنية موضوعة سيتمّ الانتهاء من كل المشروعات بجميع المراكز بمحافظة أسوان نهاية مارس المقبل، مطمئنًا مواطني أسوان بأنّ توجيهات الرئيس السيسي بتطوير الريف المصري هو توجيه «ملزم للجميع»، وأنَّ جميع المسؤولين ملزمين بالانتهاء من كل المشروعات التي تم تضمينها بالمبادرة، واصفًا مبادرة «حياة كريمة» بمشروع «القرن»، وأنَّه عقب انتهاء المرحلة الأولى التي تضمنت 3000 مشروع، بتكلفة أكثر من 21 مليار جنيه، وسيتمّ البدء بالعمل بمركز أسوان ومركز الدراو، خاصة بعد توجيه الرئيس السيسي ببدء العمل بمركز أسوان عقب أحداث السيول الأخيرة.