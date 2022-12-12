محافظ أسوان: مركز خدمات مصر يوفر الوقت ويقضي على الفساد

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنّ مركز خدمات مصر، في المحافظة هو الفرع الأول على مستوى الجمهورية، وهو شرف كبير لمحافظة أسوان أن تكون البداية لمراكز خدمات مصر، مشيرًا إلى أن هذا المركز تم إنشائه بالتعاون بين وزارة التخطيط ودولة الامارات الشقيقة، ويعد نموذجًا سيتم تعميمه على محافظات الجمهورية.

الخدمات المقدمة للمواطنين من مراكز الخدمات

وأضاف عطية في تقرير تلفزيوني على فضائية «النيل للأخبار»، على هامش افتتاح مركز خدمات مصر، أن مركز خدمات مصر سيقدم كافة الخدمات التي كانت تتطلب ذهاب المواطن لأكثر من جهة للحصول على تلك الخدمات، كالمرور والضرائب العقارية والعقود وما يخص وزارة العدل من توثيق لكافة العقود، لافتًا إلى أن مركز الخدمات يعد مركز متكامل.

مميزات مركز الخدمات

وأوضح محافظ أسوان، أن مركز الخدمات يتميز بأنه يفصل بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة وهو ما يوفر الوقت ويقضي على الفساد، إضافة إلى راحة المواطنين كونه ذو مواصفات خاصة، إذ يتضمن مراكز تكنولوجية، فضلًا عن كونه يجعل كافة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين من كل الوزارات والمؤسسات من «شباك واحد ومكان واحد».