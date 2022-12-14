ضبط 3 دجالين متهمين بالنصب على المواطنين وإيهامهم بعلاج جميع الأمراض

نجحت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، في القبض على 3 دجالين، لاتهامهم بالنصب على المواطنين وإيهامهم بعلاج جميع الأمراض.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مركزين بمحافظتي البحيرة والجيزة، بالنصب على المواطنين، وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وإيهامهم بقدرته على علاج السحر وكل الأمراض، وبيع بعض الأدوية التي يصنعها من مواد أولية دون اتخاذ أي اشتراطات طبية، بمقابل مادي، وقيامه بالترويج لنشاطه غير المشروع من خلال برامج تلفزيونية، وعبر «يوتيوب وفيس بوك»، وإنشاء موقع إلكتروني بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتي أمن الجيزة والبحيرة، وبمشاركة الجهات المعنية، جرى ضبط المالك، والمديرين المسؤولين عن مقري المركز بمحافظتي الجيزة والبحيرة، وبالتفتيش في حضورهم جرى ضبط مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم غير المشروع، و5 هواتف محمولة تُستخدم في إدارة النشاط عبر شبكة الإنترنت وخدمة عملاء مركز العلاج، و830 عبوة أعشاب وأدوية علاجية وتجميلية مجهولة المصدر، وعدد كبير من الملصقات الدعائية والعلاجية الخاصة بالمركز.

بمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.