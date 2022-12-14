ضبط تاجر مخدرات حاول غسل 20 مليون جنيه في قطاع العقارات بالإسكندرية

نجحت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط تاجر مخدرات بالإسكندرية، حاول غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشورعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

وحاول المتهم، غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إذ قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.