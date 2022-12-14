ضبط 5 موظفين بشركة قروض مالية يهددون العملاء المتعثرين في السداد بالتشهير

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص يعملون بشركة قروض مالية، لقيامهم بالتحصل على بيانات المتقدمين للحصول على القروض، والتهديد بالتشهير بهم حال تعثرهم بالسداد.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما جرى بثه خلال مقابلة على إحدى القنوات الفضائية مع أحد المواطنين، تضمنت تضرره من بعض الأشخاص يعملون بشركة للقروض المالية وتهديد عملائهم بالتشهير بهم.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من 3 أشخاص، بتضررهم من أحد الأشخاص و4 سيدات، يعملون بشركة للقروض المالية يمتلكها عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، ليس لها مقر داخل البلاد، تقوم بإقراض الأشخاص وتتحصل منهم على بياناتهم "صور شخصية – أرقام هواتف لبعض معارفهم"، وتهديدهم بالتشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة تعثرهم في سداد القروض.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.