تحرير 210 محاضر تموينية متنوعة في حملات مكبرة لضبط الأسواق بسوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج لـ«الوطن» أنه شنَّت المديرية عدة حملات لمتابعة الأسعار، وضبط الأسواق والتصدي لمخالفات القوانين اللوائح، ورصد شكاوى الأهالي، والتي أسفرت عن تحرير 210 محاضر تموينية متنوعة خلال اليومين الماضيين.

شن حملات تموينية مكبرة على مستوى المدن والمراكز

وأضاف «إبراهيم» أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على مستوى المدن والمراكز، بالاشتراك مع ضباط وحدة إدارة مباحث تموين سوهاج في مديرية أمن سوهاج.

وتنوعت المحاضر المحررة من قبل تموين سوهاج ما بين: «نقص في الوزن، وتصرف وإيقاف، وسلع مجهولة المصدر، ومنشأة دون ترخيص، وتجميع بنزين، وسجلات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم تمكين من تفتيش، وامتناع عن البيع»، في مجال المخابز، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر أيضا إلى جزارة ولحوم، غش تجاري، تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز.

وأكد «إبراهيم»، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين وما تم ضبطه، وتحرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.