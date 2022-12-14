رئيس بنين: تعاون أمريكا ودول إفريقيا يخلق مساحة مفيدة لبيئة الأعمال

قال رئيس جمهورية بنين باتريس تالون، إن التعاون بين أمريكا والدول الأفريقية يخلق مساحة مفيدة لبيئة الأعمال، مضيفًا أن بعض البلاد تحتاج لجذب المستثمرين من خلال الشراكة مع الدول الأفريقية الأخرى.

وأضاف «تالون» في كلمته على هامش منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي، اليوم الأربعاء، الذي عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه سعيد بأن يكون من المشاركين في هذا الاتفاق الإقليمي الذي يؤكد على ديناميكية التعامل وخريطة جاذبة للاستثمار بين واشنطن وإفريقيا.

وطالب رئيس جمهورية بنين، بالاستمرار في العمل حتى تكون هناك اتفاقيات أخرى تجتذب الاستثمارات الخاصة لبلادنا، لأنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها البلاد فإن إسهامات رجال الأعمال الأمريكيين ما زالت «متواضعة»، ونرغب في زيادة بيئة رجال الأعمال ببلادنا، وأكد أن التنمية لا تحدث بالاستثمار في البنية التحتية فقط، بل يجب أن يكون هناك نمو حقيقي بالمشاركة مع القطاع الخاص.

واستضافت العاصمة الأمريكية «واشنطن» أعمال القمة «الأمريكية - الأفريقية» بحضور نحو 50 من قادة دول القارة السمراء، وتضمن جدول أعمال القمة التي تستمر لمدة 3 أيام، أوجه التعاون الجديد بين الولايات المتحدة ودول إفريقيا المشاركة في القمة.