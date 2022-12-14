السيطرة على حريق في شقة سكنية بعزبة الموظفين بالإسكندرية 

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة عزبة الموظفين بمنطقة العوايد، بدون وقوع إصابات وتم تحرير محضر والتحقيق في الواقعة .

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من قوات الحماية المدنية بالإسكندرية يفيد بوجود حريق فى شقة سكنية بمنطقة عزبة الموظفين متفرع من شارع شعراوي تابعة لدائرة رمل ثان، أثناء محاولة الأهالي السيطرة على الحريق وسرعان ما تمت السيطرة على الحريق.

حريق شقة بعزبة الموظفين بالإسكندرية

وبالمعاينة تبين أن الحريق اشتعل بداخل شقة بالدور الأول خالية من السكان وقت اشتعال الحريق، ولم تسبب أى إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة ومعرفة سبب الحريق .

رقم شرطة النجدة والمطافي

وأعلنت قوات الحماية المدنية عن خط ساخن خاص بها لتلقي الشكاوى من المواطنين حول حدوث أي حريق وهو 180 من أي خط أرضي أو محمول كما يعد رقم 122 الخاص بشرطة الطوارئ، أو «النجدة» وهو متاح لتلقي الشكاوى من المواطنين في أي وقت.