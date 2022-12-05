السيطرة على حريق في شقة سكنية بالجيزة دون وقوع إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق في شقة سكنية بمركز كرداسة دون أي إصابات أو خسائر بشرية.

بلاغ بنشوب الحريق

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار في قرية المعتمدية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية في عقار بشارع أحمد فؤاد الحكيم من المعتمدية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون امتداده إلى الوحدات المجاورة.

إجراء عمليات تبريد لمنع تجديد الحريق

ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح أو عن أي إصابات، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.