الصين تسحب 6 دبلوماسيين من بريطانيا على خلفية حادث قنصلية مانشستر

أعلنت السفارة الصينية لدى لندن، سحب 6 دبلوماسيين من بريطانيا، على خلفية حادث قنصلية مانشستر، الذي وقع في المدينة الإنجليزية.

تعليق السفارة الصينية على الأزمة

وذكرت السفارة الصينية في بريطانيا، خلال خبر عاجل نقلته قناة «العربية» السعودية الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، أن بريطانيا أخفقت في الالتزام بواجباتها في حماية أعضاء بعثتنا القنصلية، متابعة: «السلطات البريطانية اختارت الوقوف إلى جانب مثيري العنف».