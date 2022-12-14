عضو بـ«الشيوخ» لبرنامج المشهد: الصين تتفوق على أمريكا في أفريقيا

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن القمة الأمريكية العربية جاءت بعد القمة الصينية العربية التي تستهدف توسيع النفوذ الصيني في المنطقة، لافتا إلى أن بكين منذ 2012 بدأت تتفوق على أمريكا في مشروعات البناء والإعمار، خاصة في القارة الأفريقية سواء على مستوى الموانئ أو الطرق أو المطارات.

وأضاف «سعيد» خلال حواره ببرنامج المشهد، الذي يقدمه نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، على فضائية ten، مساء الثلاثاء، أن اجتماعات الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني الفترة الأخيرة، شهدت وجود منافسة خشنة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة مهتمة بصورة كبيرة بالقارة الأفريقية خلال الفترة الحالية، في ظل زيادة النفوذ الصيني بالقارة السمراء.

ولفت إلى أن أفريقيا تحتوي على ثروات طبيعية، و25% من سكان العالم مستقبلاً، وهذا يعد سوقا ضخمة جدًا، ما يعكس سبب الاهتمام الصيني الأمريكي بالقارة السمراء خلال السنوات الأخيرة.

النزعة التعاونية في أفريقيا ليست جيدة

وأشار إلى أن النزعة التعاونية في أفريقيا ليست جيدة؛ فالموقف الإثيوبي وبعض الدول الأفريقية من مياه نهر النيل، ليس عادلاً على الإطلاق، في حين تسعى القارة الأفريقية للحديث مع واشنطن في القمة الأمريكية الأفريقية عن العدالة.