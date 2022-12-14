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قناة الحياة تستعرض أعمال تأهيل البنية التحتية بقرية عسيرات فرشوط في قنا

كتب:

محمد متولي
06:58 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
لوجو قناة الحياة

لوجو قناة الحياة

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديدًا، عن أعمال تأهيل البنية التحتية بقرية عسيرات فرشوط بمحافظة قنا، التي تضمنت تدعيم وتطوير خطوط مياه الشرب والصرف الصحي وكابلات الكهرباء.

ويستمر العمل في مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية ورصف شوارع قرية العسيرات ضمن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في مركز فرشوط، وأعمال تأهيل البنية التحتية بقرية عسيرات فرشوط التي تضمنت تدعيم وتطوير خطوط مياه الشرب والصرف الصحي وكابلات الكهرباء.

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