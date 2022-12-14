رامي صبري يخضع لعملية في عينيه: «بقالي سنتين خايف أعملها»

أعلن الفنان رامي صبري خضوعه لعملية تصحيح نظر «Femto LASIK»، أمس، في أحد المستشفيات بدبي، قائلًا: «بقالي سنتين خايف جدًا جدًا إني أعملها».

ونشر رامي صبري، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو خلال خضوعه لهذه العملية، التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة، مُعلقًا عليها بقوله: «بعد ما قررت وأخدت القرار الصعب ده.. الحمدلله عملت العملية وكانت سهلة جدًا عكس ما كنت فاهم وعدت علي خير».

عملية سهلة وبسيطة جدًا

وأضاف رامي صبري، قائلًا: «بقول لكل الناس وكل زمايلي اللي عندكم مشكلة في النظر.. اعملوها.. عملية سهلة وبسيطة جدًا وبترجع تشوف كويس زي الأول وأحسن».

ألبوم جديد لـ رامي صبري قريبًا.. «معايا هتبدع»

وفي سياق متصل، يستعد الفنان رامي صبري لطرح ألبوم غنائي جديد خلال الأيام القليلة المُقبلة، بالتزامن مع الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة 2023، حيث نشر البوستر الدعائي للألبوم الذي يحمل اسم «معايا هتبدع»، الذي ظهر من خلاله بـ«لوك» مميز، وظهر مرتديا تي شيرت باللون الأسود.