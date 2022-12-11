عزاء صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية في مسجد المشير الأربعاء المقبل

أعلن مجمع اللغة العربية تفاصيل عزاء الدكتور صلاح فضل، رئيس المجمع، والذي رحل صباح أمس السبت عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض.

وقال المجمع، في بيان صحفي اليوم: «يقام عزاء الدكتور صلاح فضل رئيس المجمع يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس، في قاعة الصفا».

مجامع اللغة العربية تنعي صلاح فضل

ونعى المصريون والعرب الراحل صلاح فضل في بيانات صحفية، من بينها رؤساء مجامع اللغة العربية في الدول الشقيقة، ومنها مجمع اللغة العربية بالشارقة والعراق والسودان، كما نعاه الاتحاد العام للكُتّاب والأدباء الفلسطينيين ممثلا بالأمين العام مراد السوداني.

كما نعى الدكتور محمود أحمد السيد رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق الراحل، قائلا «لقد عرفته الأوساط الثقافية ناقدا مبدعا، ومترجما كفئا، ومُنظرا ثقافيا من الطراز الرفيع، وأستاذا جامعيا محليا ومجمعيا متألقا تفخر به وبعطائه المجامع العلمية اللغوية في الوطن العربي، وسيترك غيابه عن الساحة الثقافية فراغا كبيرا؛ نظرا لما كان يتسم به رحمه الله من نشاط واسع وإسهام فعال في ميادين ثقافية متعددة على الصعيد العربي.