مثقفون ونقاد يؤدون واجب العزاء في صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية «صور»

حرص عدد من المثقفين والنقاد، على تقديم واجب العزاء، في الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، الذي غيبه الموت يوم السبت الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما.

ويقام العزاء في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وشهد حضورا كبيرا، ومنهم الدكتور أحمد مجاهد المقرر المساعد بالحوار الوطني، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب السابق، والدكتور سعيد توفيق الأمين الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمود الضبع الناقد الأدبي، والدكتور شوكت المصري الأستاذ بأكاديمية الفنون، والدكتورة أماني فؤاد الأستاذة بأكاديمية الفنون، والدكتور رضا عطية الناقد الأدبي، وغيرهم.

وحضر العزاء عدد كبير من أعضاء مجمع اللغة العربية، من بينهم الدكتور محمد فهمي طلبة، والدكتور حافظ شمس الدين، والدكتور عبدالحكيم راضي، والدكتور مأمون عبد الحليم وجيه.

وتلقى العزاء أسرة الدكتور صلاح فضل؛ ابنته لميس، وأشقاؤه الدكتور محمد فضل أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة الأزهر، وجمال فضل الموجه بالأزهر، وأحمد الصاوي زوج ابنته، وأحفاده المهندس مروان فضل، وشادي فضل، والسفير أسامة فضل.