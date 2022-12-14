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بدء عزاء صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية بمسجد المشير «صور»

كتب:

إلهام زيدان
05:58 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
عزاء الدكتور صلاح فضل

عزاء الدكتور صلاح فضل

بدأ منذ قليل، توافد المعزين على عزاء الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

وغيب الموت الدكتور صلاح فضل، يوم السبت الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 84 عاما، إذ أن الراحل من مواليد عام 1938.

وحصل الراحل على ليسانس كلية دار العلوم في جامعة القاهرة عام 1962، وعمل معيدًا بالكلية ذاتها منذ تخرجه حتى عام 1965، وأُوفِد في بعثة للدراسات العليا بإسبانيا، وحصل على دكتوراه الدولة في الآداب من جامعة مدريد المركزية عام 1972.

وعمل أثناء بعثته مدرسا للأدب العربي والترجمة بكلية الفلسفة والآداب بجامعة مدريد، وعمل بعد عودته أستاذا للأدب والنقد بكُلِّيتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر.

وتولى الدكتور صلاح فضل، رئاسة مجمع اللغة العربية، عام 2020، وكان عضوا بالمجلس الأعلى للثقافة، وأثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات في مجالات الثقافة والفكر والنقد الأدبي.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.