مساعد وزير الخارجية الأسبق لقناة الحياة: دول العالم استمعت لأفريقيا في قمة المناخ

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة المناخ التي جرى عقدها في مدينة السلام بشرم الشيخ، استمع العالم خلالها لوجهة نظر العالم الثالث، خاصة أفريقيا، التي تشكل القلب لكل العالم، بالتالي كنا على مقربة من قمة المناخ، عندما قدمت أفريقيا ودول العالم الثالث رؤاها، واستمع العالم الصناعي الأكثر تأثيرا للانبعاثات الحرارية لوجهة النظر الأفريقية.

حجازي: الدول المتقدمة تبحث منظومة الخسائر والأضرار

أضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن في أعقاب ذلك، انطلقت الدول المتقدمة في منظومة الخسائر والأضرار لحماية المصالح المتبادلة للدول الأكثر تضررا، حتى يستفيد العالم كله من استقرار الأوضاع ومواجهة قضية المناخ.

حجازي: هناك ضغوط واقعة على بلدان العالم الثالث

واستطرد: «هذه القمة تسهم في تسليط الضوء ليس فقط في العلاقات الأمريكية الأفريقية وهي مهمة، لكن الضغوط الواقعه على بلدان العالم الثالث خاصة أفريقيا بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وكذا الممارسات التي تقوم بها مؤسسات التمويل الدولية، دون احترام لمصالح دول العالم الثالث».

وأوضح أن هذه الضغوط في ظل تلك الظروف الصعبة، تحتاج للمكاشفة، ونقل رؤى أفريقيا إلى واشنطن، والرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حديثه أمام قمة الصين للدول العربية منذ أيام قليلة، كان واضحا في أن سياسات مؤسسات التمويل الدولية الضاغطة على الشعوب، يجب أن تتبنى سياسات مساعدة الدول للقضاء على الفقر.