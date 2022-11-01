عضو مجلس الشيوخ عن دمياط: نطالب بإنشاء محاور لربط الطرق في المحافظة

تقدم النائب محمد علي أبو حجازي، عضو مجلس الشيوخ، عن محافظة دمياط، باقتراح برغبة لإنشاء محاور للكوبري العلوي لربط البر الشرقي بالبر الغربي لتحسين السيولة المرورية ومنع تكدس السيارات.

حاجة المحافظة إلى محاور جديدة

وقال «أبو حجازي»، في تصريح لـ«الوطن»، إن الاقتراح جاء بناء على شكاوى الأهالي، وحاجة المحافظة إلى إنشاء محاور جديدة، لافتا إلى أن الطلب يتضمن إنشاء محور مطلعه كورنيش النيل أمام السايح ومنزله السنانية، إضافة لإنشاء محور مطلعه كورنيش النيل بجوار السنترال ومنزله السنانية عند النقل النهري.

لجنة من وزارة النقل تزور دمياط

وأوضح أنه جرى قبل ساعات، مناقشة الاقتراح وبناء عليه تزور محافظة دمياط يوم الأربعاء القادم، لجنة مشكلة من النقل والرى ومحافظة دمياط لبحث المخطط وكيفية تنفيذه.

وأشاد بجهود المهندس طارق بدوى، مدير مديرية الطرق والنقل بدمياط، والمهندس محمد رزق مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط على ما جرى تقديمه من مناقشات لتنفيذ المشروع.

استعراض مخطط تعديل دورانات الميادين

وقبل أشهر، بحثت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مقترحات استخدام الطرق البديلة واستغلالها الاستغلال الأمثل إلى جانب استعراض مخطط تعديل الدورانات ببعض الطرق، خصوصًا بعد إغلاق الكوبري لمدة عشرة أيام بسبب أعمال الصيانة، بما يعمل على تحقيق السيولة المرورية.

الانتهاء من أعمال الصيانة

وأكدت الالتزام بالانتهاء من عملية الصيانة خلال الفترة المحددة، نظرًا لأهمية الكوبرى الذي يُعد محور رئيس يربط عددًا من المناطق بوسط المدينة.

وتابعت أعمال صيانة ورفع كفاءة وازدواج طريق الميناء، كما ناقشت المحاور المُتعلقة بالمشروع، ووجهت بالتنسيق مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لإيجاد حل بخصوص كابلات الكهرباء المتعارضة مع الأعمال بالمنطقة لتوسعة الطريق وازدواجه.

ووجهت بالتنسيق بين الجهات المختلفة لإجراء المعاينات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، لتحديد مسارات المرافق، لاستكمال أعمال رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي وطريق «دمياط - شربين» المزدوج بطول 38 كيلو مترًا.