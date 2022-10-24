تفاصيل محاور الجلسة الثانية للمؤتمر الاقتصادي.. الشراكة مع مؤسسات التمويل

تناقش الجلسة الثانية من اليوم الثاني، للمؤتمر الاقتصادي فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية؛ لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية كافة، وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقّع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمَّنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة.

تستهدف الجلسة تحقيق مجموعة من الأهداف، والتي تتمثل في:

تسليط الضوء على إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للحكومة المصرية ودوره في تحفيز وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والتعرف على الآليات والنماذج المختلفة لدعم القطاع الخاص في ملف التنمية من قِبل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وخاصةً في المشروعات الخضراء، بالإضافة إلى تحديد الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحفيز استثمارات القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، والدور المحوري للشراكات الدولية في دعم هذه الإصلاحات.

هذا إلى جانب استعراض نماذج وقصص النجاح للشراكة بين القطاعين العام والخاص المتحقَّقة في ظِلّ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتحديد فرص الشراكات الدولية المستقبلية التي تعمل على إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في التنفيذ.

الورقة الخلفية الخاصة بهذه الجلسة

وفي هذا الإطار تشير الورقة الخلفية الخاصة بهذه الجلسة إلى دور شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في دعم جهود القطاع الخاص في المشاركة في العمل المناخي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة الفرص المتاحة للاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح القطاع الخاص، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع أجندة التنمية من خلال استراتيجيات التعاون الإنمائي والشركات الدولية القائمة، واستعراض الأشكال الجديدة من الشراكات والأدوات المالية المستدامة، بما في ذلك التمويل المبتكر، والاستثمار المؤثر، وأدوات التمويل المختلط وسبل الاستفادة منها، كما تقوم في النهاية بتقديم التوصيات الخاصة بالإصلاحات اللازمة في قطاعات الدولة المختلفة؛ لتحفيز استخدام التمويلات التنموية وأطر التعاون الإنمائي؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من موارده وخبراته في تحقيق أجندة التنمية مصر 2030.

مناقشات الجلسة الثانية

واستنادًا إلى ما سبق، سوف تناقش هذه الجلسة عددًا من المحاور، وذلك على النحو التالي:

- أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي ليس فقط للنمو الاقتصادي، بل أيضًا لتحقيق التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر.

- أهمية الشراكات الدولية مع القطاع الخاص في تعزيز مستويات الابتكار، والرقمنة، ورفع كفاءة رأس المال البشري، ورفع معدلات الإنتاج، فضلًا عن توفير الفرصة للشركات لتوسيع أنشطتها وخبراتها، والذي ينعكس إيجابًا على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

- إتاحة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من خلال أدوات مختلفة كتوفير خطوط ائتمان مباشرة، أو المشاركة في رأس المال أو الدعم الفني.

- تفعيل دور التمويلات التنموية الميسَّرة في تحفيز آليات تمويلية مبتكرة كآليات التمويل المختلط.

مـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـي:

- التأكيد على أهمية تعظيم دور القطاع الخاص، والترويج للممارسات المستدامة له بما يوفر الموارد اللازمة لتعزيز استثماراته.

- توفير آليات للتمويل المبتكر من أجل تقليل مخاطر الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص، وزيادة الآليات غير البنكية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص (تمويل المخاطر – الصناديق الاستثمارية – التأجير التمويلي) وغيرها.

- نشر الوعي بالتقنيات المالية الحديثة التي يعتمد عليها العديد من آليات التمويل المبتكر، مع رفع مهارات وتنمية القدرات في استخدامها.

إطلاق موقع الكتروني وتطبيق هاتف للمؤتمر

في هذا السياق، يُشار إلى أنه في إطار حرص الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنيّة، تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط https://www.eec2022.gov.eg/

تطبيق الهاتف المحمول وصفحات على السوشيال ميديا

وكذلك إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمَّى «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية اطلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل:

التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وجلساته المختلفة، وبثًّا حيًّا لفعاليات المؤتمر، ومنصةً للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري، كما يُتيح الموقع كذلك الاطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد.