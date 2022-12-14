مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ قناة الحياة: أمريكا تسعى لكسب ود إفريقيا

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك استقطابا دوليا وتنافسا حادا في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها العلاقات الدولية بضغوط بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والصراع المحتدم في أوروبا، بالإضافة إلى أزمة الطاقة والغذاء، إذ واجهت الاقتصادات النامية ضغوطا ناتجة عن جائحة كورونا تم الأزمة الأوكرانية.

إفريقيا أكثر أقاليم العالم نموا

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن كلا من الصين وروسيا والولايات المتحدة تسعى لكسب ود القارة الإفريقية التي تعتبر أكثر أقاليم العالم نموا بمنطقة تجارة حرة أفريقية تعد الأكبر على المستوى العالمي.

إفريقيا تشكل سوقا واعدة

واستطرد: «قارة إفريقيا بكل مواردها وطاقتها البشرية الشابة تشكل سوقا واعدة وحليفا استراتيجيا، وصاحبة أكبر كتلة تصويتية في الأمم المتحدة، ومن ثم كان منطقيا أن تسعى الصين لترسخ أقدامها في إفريقيا، كذلك الولايات المتحدة، وفي ظل هذا التنافس لا بد أن يستمع العالم لوجهة نظر العالم الثالث خاصة القارة السمراء التي تشكل القلب لكل العالم».