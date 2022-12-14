وزيرة التجارة الأمريكية: المناطق الحرة في أفريقيا ستجذب رؤوس الأموال

قالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموند، إن الشراكة الأفريقية الأمريكية سيتم صياغتها من قبل العلاقات التجارية بين الشركات الموجودة في أفريقيا من ناحية وأمريكا من ناحية أخرى، ولا سيما الشركات الصغيرة والمملوكة للنساء وشركات رواد الأعمال في الشتات.

خلق وظائف في أمريكا وأفريقيا

وأضافت خلال كلمة بثتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مثل هذه العلاقات هي التي ستقود التعاون في المجال التقني والابتكار ونمو الشركات الصغيرة التي تحول حياة الأفراد في أفريقيا إلى خلق وظائف في أمريكا وأفريقيا أيضا.

الاستثمار في القارة الإفريقية

ولفتت إلى أن الشركات الأمريكية ورواد الأعمال الأمريكيين والمستثمرين مهتمين بشكل متزايد بالاستثمار في القارة الإفريقية، متابعة: «أسمع من القادة الأفارقة ونظرائي أن الولايات المتحدة هي شريك محل اختيار للشركات الأفريقية نظرا لتقنياتنا غير المسبوقة وخدماتنا ودعم المهارات والابتكار وإمكانية توفير التمويل الذي يتسم بالشفافية».

وأوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل رأس مال متعمق ولديها منظومة بيئية تدعم المشروعات ونسعى لدعم مشروعات ريادة الأعمال والابتكار لنقل كل ذلك لأفريقيا.

وتابعت: «سعداء جدا بالطرح المتعلق بالمناطق الحرة في أفريقيا، وأن يكون لدى القارة الأفريقية سوقا واحدة يوفر فرص غير مسبوقة تجذب المزيد من رؤوس الأموال، وأتحدث لرؤساء الشركات يوميا، ولهذه الاسباب قرر الرئيس بايدن أن يأخذ خطوة غير مسبوقة لدعم الانخراط ما بين الشركات الأمريكية وأفريقيا في تحولها».