عميد كلية الإعلام الأسبق يدعو لتشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الزيادة السكانية

دعا الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام الأسبق، إلى تشكيل هيئة مستقلة لمكافحة الزيادة السكانية، التي أصبحت مثل الصدأ الذي يلتهم مقدرات الوطن.

الزيادة السكانية السبب الرئيسي في انخفاض المستوى المعيشي للمواطن

وأوضح الدكتور سامي الشريف، خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، المنعقد بمقر حزب «إرادة جيل» بمنطقة وسط البلد، أن الزيادة السكانية هي السبب الرئيسي في انخفاض المستوى المعيشي للمواطن المصري، كون زيادة عدد الأسرة عن الحدود الطبيعية يضيع فرصة حصول جميع أفراد الأسرة لحقوقهم بشكل كامل، فعندما يكون العدد كبيرا مقارنة بدخلها المتوسط، يعجز رب الأسرة عن الإنفاق عليهم، فيحرم بعضهم من التعليم.

التسويق الخارجي للسياحة المصرية

وتطرق عميد كلية الإعلام الأسبق، للحديث عن التسويق الإعلامي في الخارج للسياحة المصرية، وقال إن التسويق الخارجي للسياحة المصرية ضعيف للغاية خاصة أن الدولة قامت خلال السنوات الماضية برفع كفاءة معظم المناطق السياحية لكن الخارج لا يعلم عنها شيئا.

التسويق لأماكن السياحة

واختتم عميد كلية الإعلام الأسبق، حديثه، داعيا إلى ضرورة فتح الآفاق وإزالة العقبات التي تقف في وجه شركات الإعلان الخارجي للتسويق عن الأماكن السياحية المصرية، وذلك بهدف جذب السياحة التي من شأنها توفير العملات الأجنبية.