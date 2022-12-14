الحكومة: انخفاض في أسعار بعض السلع مع بداية العام المقبل

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، اليوم، تهدف إلى وصول المنتج للمواطنين بالسعر العادل، وعدم رفع الأسعار من قبل التجار على المواطنين، موضحًا أنه لولا تدخل الحكومة في ضخ كميات كبيرة من السلع خلال الفترة الأخيرة، لكانت الأسعار ارتفعت كثيرًا، ووصلت لأرقام كبيرة، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض في أسعار بعض السلع، وذلك مع بداية العام الجديد.

السيطرة على ارتفاع الأسعار

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن ضخ السلع في الأسواق كان له دور مهم في السيطرة على ارتفاع الأسعار، كما أن الدولة تتدخل عندما تجد أي مشكلة، وفي فترة اختفاء الأرز تدخلت على وجه السرعة وأغلى سعر للأرز 18 جنيها، كما أن الأسعار ستكون عادلة للسلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والدقيق والأرز، وغيرها.

الغرف التجارية تتولى مسؤولية تحديد الأسعار

وكشف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض في أسعار بعض السلع وذلك مع بداية العام الجديد، وجميع السلع سيكون لها سعر، والجميع سيلتزم، كما أن اتحادي الصناعات والغرف التجارية يتوليان مسؤولية تحديد أسعار السلع: «خلال أسبوعين يبدأ تطبيق كتابة الأسعار على السلع الموجودة في المتاجر والمنافذ»، مشيرا إلى أن من يخالف قواعد الإعلان عن السلع يواجه عقوبة الإغلاق الإداري، إضافة إلى مصادرة السلع.