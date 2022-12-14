بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

أصيب قبل قليل، 4 أشخاص بجروح متفاوتة، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى جامبو بطريق المحمودية دمنهور أمام قرية شدرشة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المحمودية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تصادم بين سيارتين بطريق دمنهور المحمودية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة المحمودية، يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي بطريق دمنهور المحمودية، وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان حادث تصادم السيارتين، تبين إصابة كل من «أحمد شوقي النجار»، 28 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«سهير محمد نجم»، 50 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، ونورهان محمود عبدالوهاب، 13 سنة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة وكسر في الساق اليمنى،ومحمد أحمد الكنفاني، 4 سنوات، مصاب باشتباه نزيف في المخ، وجميعهم مقيمي مركز المحمودية بالبحيرة.

وجرى جميع المصابين إلى مستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.