رئيس «الشباب العربي»: منتخب المغرب استطاع توحيد العرب لتشجيعه في المونديال

قالت مشيرة أبو غالي، رئيس مجلس الشباب العربي التابع لجامعة الدول العربية، إن الشباب في مصر استعد لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم من خلال حمل الأعلام المغربية والتواجد في الكافيهات وتجمع الأسر في البيوت بعد الإعلان عن إذاعة المباراة على القنوات المفتوحة لـ«بي إن سبورت».

التفاف عربي حول منتخب المغرب

وأضافت رئيس مجلس الشباب العربي التابع لجامعة الدول العربية لـ «الوطن»: «هناك أمل عربي لتحقق فرحة عربية كبرى للفوز على فرنسا، الروح العربية عادت بعد الانتصارات وهناك هدف واحد وهو تشجيع دولة عربية، الكرة رغم كونها لعبة لكنها استطاعت توحيد الروح والوحدة العربية من خلال الفوز على منتخبات أجنبية، الناس عاوزه تفرح، الشباب العربي أصبح واعيا وهناك شباب تراجع من تشجيع المنتخبات الأجنبية لدعم أسود الأطلس، وهناك حماس واضح نحو العروبة».