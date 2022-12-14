سفيرة فرنسا بالكويت تؤكد عمق العلاقات بين البلدين على كل المستويات

أكدت سفيرة فرنسا بالكويت، كلير لو فيشير، عمق العلاقات التاريخية بين الكويت وفرنسا، وتنوعها لتشمل كل المستويات، مشيرة إلى التعاون المتميز بين جامعة الكويت والمركز الفرنسي للبحوث في شبه الجزيرة العربية.

العلاقات بين الكويت وفرنسا

وقالت لوفيشر-على هامش المعرض الذي نظمته جامعة الكويت مساء اليوم- الذي يسلط الضوء على العلاقات الثقافية والسياسية والإنسانية والتجارية بين البلدين الصديقين، التي امتدت إلى أكثر من قرنين من الزمن، إن جامعة الكويت متميزة دائما بتنظيم الفعاليات الثقافية والعلمية مشيدة بتعاون الجامعة مع (المركز الفرنسي للبحوث) الذي أصبح مقره في الكويت منذ بضع سنوات بعد أن كان مقره في اليمن.

وثائق نادرة

وأشارت إلى أن المعرض الذي أقيم السنة الماضية في المكتبة الوطنية الكويتية، وقدم وثائق نادرة لم تعرض من قبل، موضحة أن ما يقدمه المعرض الحالي ليس مجرد معلومات مبسطة، وحسب لكن هي ثمرة عمل جبار قام به باحثو المركز الفرنسي.

تعليق السفير التونسي بالكويت

بدوره، قال السفير التونسي لدى الكويت، هاشمي عجيلي، إن اهتمام جامعة الكويت بإقامة مثل هذا المعرض يعكس وعيها بنشر الأعمال الثقافية واهتمامها باللغات الاجنبية الأخرى إضافة إلى حرص الجانب الكويتي وانفتاحه مع الثقافات المختلفة والتواصل العلمي والثقافي مع الشعوب.

نجاح القمة الفرانكوفونية

وأشار عجيلي إلى نجاح القمة الفرانكوفونية الـ18 التي احتضنتها تونس أخيرا وشارك بها أكثر من 90 وفدا يمثلون عددا من الدول العالمية وأعطت أبعادا جديدة للعمل الفرانكفوني الذي يسعى إلى نشر اللغة الفرنسية وتعزيز التعاون وتبادل الثقافات بين الشعوب المختلفة.