عضو «ابدأ» لـ قناة الحياة: اختيار مصر لإنشاء مصنع صمام أمان الغاز بسبب الموقع الاستراتيجي

قال الدكتور محمد عبدالسميع، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إن إنشاء أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز في مصر تحت مظلة المبادرة جاء نتاج عمل وتعاون بين شركة إسبانية عالمية لها أفرع في أكثر من 8 دول.

عضو مبادرة «ابدأ»: الشركة اختارت مصر بسبب الموقع الاستراتيجي

وأضاف «عبد السميع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، أن الشركة قامت باختيار مصر بسبب موقعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط وإفريقيا من أجل تصدير منتجات الأجهزة المنزلية.

واستطرد: «بدأنا التعاون مع الشركة عن طريق شركتي فريش والعربي جروب، من خلال خطة مبادرة ابدأ لتوطين المنتج المحلي، وبدأنا نشوف هما بيستوردوا الأجزاء منين، وقابلنا وكلاء الشركة في مصر، ولقينا الشركات المشتركة فيها شركات الأجهزة المنزلية، وقابلنا رؤوساء مجالس إدارة الشركة، وعرضنا عليهم كل الحوافز في مصر».