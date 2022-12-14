«المقاولون العرب» تقود قطار التنمية في المنطقة العربية وأفريقيا

أكد المهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب، أن الشركة إحدى القوى الناعمة لمصر، وتمثل وجهاً مشرقاً فى المنطقة العربية وأفريقيا منذ ستينات القرن الماضى، حيث ساهمت بشكل كبير فى تصدير صناعة المقاولات وجعلها تتجه بشكل كبير للمشروعات التنموية التى تطرحها دول القارة السمراء، وأيضاً فى نمو أعمالها داخلها.

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وأضاف «فاروق»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشركة تسعى للبحث عن أفضل الحلول للدول الأفريقية لتحقيق استخدام المواد المحلية، بمعايير الجودة المطلوبة، كما تسعى لاستخدام عمالتها، فى إطار تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية الدول الأفريقية، وعلى سبيل المثال يأتى مشروع سد ومحطة يوليوس نيريرى للطاقة الكهرومائية بطاقة 2115 ميجاوات بدولة تنزانيا، ضمن أكبر المشروعات فى تاريخ الشركات المصرية بالقارة، والذى تنفذه الشركة بالتحالف مع شركة السويدى إلكتريك بتكلفة إجمالية 2.9 مليار دولار، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، واهتمام مصر بالشأن الأفريقى، وهو ما يمثل أهمية كبيرة لدى الشعب التنزانى، من حيث توفير الطاقة والسيطرة على فيضان نهر روفيجى، والحفاظ على البيئة، وسيتم الاحتفال بالملء الأول قبل نهاية الشهر الجارى.

وأشار رئيس الشركة إلى أن المشروع يستهدف إنشاء سد بطول 1025 متراً عند القمة، بارتفاع 131 متراً، وبه 7 مخارج للمياه، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 34 مليار م3، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجى فى محمية «سيلوس جام» بمنطقة «مورجورو»، جنوب غرب مدينة دار السلام، العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا.

وفى نيجيريا، أنشأت الشركة طريق أويرى إيليلى بطول نحو 35 كم، وازدواج طريق أنوجو بورت هاركوت بطول 56.10 كم، كما نفذت مبنى وزارة الخارجية التشادية.

وقال «فاروق» إنه فى دولة أوغندا، تم تنفيذ مشروع تحديث وتطوير طريق «ماساكا بوكاكاتا»، وهو تابع لهيئة الطرق الأوغندية، ويبعد 100 كم عن العاصمة كمبالا، ويبلغ طوله 41 كم، ومشروع تطوير وتحديث طريق ترابى بطول 67 كم إلى طريق أسفلتى يبعد 200 كم عن العاصمة، وهو مكون من حارتين بعرض 3.65م لكل حارة، بإجمالى عرض 7.3م للحارتين، وبسرعة تصميمية 70 كم/ ساعة، وأيضاً مشروع تطوير طريق آخر بطول 44 كم، إضافة إلى أعمال مصارف المياه والأعمال الصناعية، كما سلمت أعمال إعادة تأهيل وتوسعة مستشفى كايونجا، وإنشاء مستشفى مولاجو العام شاملاً الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، وتسليم مشروع تخفيف آثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة كسيسى، التى شملت أعماله الحفر والتجريف ووضع الجابيونات، والصخور التى تمت إزالتها لحماية الجسور لمنع النحر ومواجهة الفيضان، وإنشاء المرحلة الأولى للهيكل الخرسانى لسوق بوسيجا التجارى على مسطح 7000 متر.

وأضاف أن الشركة تنفذ حالياً مشروع إنشاء طريق أسفلت «منجونج - سانمليماه» بالكاميرون بطول 74 كم وعرض 10م، وكوبرى على الطريق بطول 32م، وطريق «بيكولا - نجوم» بمنطقة «سانمليماه» بطول 38 كم وعرض 7م، كما تنفذ بإثيوبيا عدداً من المشروعات أبرزها إعادة تأهيل طريق «آجريماريم - يابللو» بطول 95.5 كم، ويربط بين مدينتى أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، ومومباسا، ثانى أكبر مدن كينيا، ويعد جزءاً من طريق «القاهرة - كيب تاون» بجنوب أفريقيا، وإعادة طريق «يرجا تشيفى - آجريماريم» بطول 72 كم.

وفى دولة غانا، نفذت الشركة أعمال تجديد وتوسيع استادى «أكرا وكوماسى»، وبناء طريق «ونيبا» الرابط بين العاصمة ومدينة «تاكورادى» على الساحل الغربى، كما صممت وصنعت «عَبّارة نهرية» للعمل ببحيرة «فولتا». أما فى «روندا» فصممت ونفذت مبنى وزارة الدفاع فى «كيجالى» بمساحة 43000 متر، وإنشاء طريق «ياوندى - أولاما». وفى «كوت ديفوار» نفذت كوبرى «جاك فيل»، الذى يربط بين السواحل والمدينة، كما نفذت فى «ساحل العاج» توسعة قرية البضائع وملحق 2 بمطار أبيدجان، وفى «شمال السودان» جرى تنفيذ مصنع أسمنت بـ«عطبرة»، وكوبرى على النيل يربط بين «شندى والمتمة»، وأقامت محطة طلمبات بمدينة «واو» على نهر «الجور»، وفى جنوب السودان تم تنفيذ مشروع مبنى بعثة الرى المصرى بـ«جوبا»، ومشروع المرسى النهرى بمدينة «أكواجوك» عبارة عن رصيف بطول 100م، وإنشاء وتأهيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة «نيمولى».

وأوضح أنه تم فى «موريتانيا» تنفيذ مشروع أعمال إنشاء طريق «العوينات أزبل - جيكنى» بطول 85 كم، وعرض 7م، إضافة إلى تنفيذ منشآت مائية وخنادق ترابية لصرف مياه الأمطار وأعمال الحماية والتخطيط والعلامات الإرشادية، وتنفيذ مشروع توصيل مياه الشرب لمنطقة أفطوط الشرقى بولاية جورجول، وفى دولة «تونس» نفذت مشروع كوبرى «رادس - حلق الوادى»، ومقر السفارة المصرية، وفى «الجزائر»، أنشأت مبنى وزارة المالية، وعدداً كبيراً من مشروعات الإسكان بالولايات المختلفة، إضافة إلى محطة تنقية مياه الصرف بولاية بوفاريك، وفى «المغرب» نفذت مشروع إنشاء السفارة المصرية بمدينة الرباط، وتم تصميمها على طراز العمارة الأندلسية، وتعتبر ثانى أكبر السفارات المصرية بأفريقيا، حيث أقيم المبنى على 7000 متر مسطح ويتكون من بدروم وأرضى ودور أول، وشاركت فى تنفيذ مشروع القطار السريع، الذى يعد الأول من نوعه بأفريقيا، ويربط مدينة طنجة فى الشمال بالدار البيضاء فى الوسط، مروراً بالعاصمة الرباط بسرعة 320 كيلومتراً فى الساعة.

وأوضح رئيس الشركة أنها تنفذ عدداً من مشروعات البنية التحتية بالقارة، ودربت العديد من طلاب كليات الهندسة بالدول الأفريقية لنقل الخبرات المصرية فى المقاولات للإسهام فى تنمية البلاد، وأنها حصدت تكريمات من الطبقة الأولى والجوائز من رؤساء الدول الأفريقية مثل غينيا الاستوائية وتشاد وكوت ديفوار، ومؤخراً حصلت على شهادة أفضل شركة مقاولات دولية ذات رؤية مستقبلية فى البناء والإسكان للعام الخامس على التوالى، نظراً لإسهاماتها فى تحقيق طموحات ورؤية أوغندا 2040.